Юрист Краснов рассказал, что грозит Блиновской за неуплату налогов почти на миллиард рублей

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Блогер Елена Блиновская может избежать уголовной ответственности, если она возместит государству сумму неуплаченных налогов. Однако при подтверждении фактов мошенничества ей грозит реальный тюремный срок. Об этом «Вечерней Москве» заявил юрист Дмитрий Краснов.

— Если Блиновская возместит сумму налогов, то по новому закону она освобождается от уголовной ответственности, — отмечает собеседник «ВМ». — Сейчас по таким делам людей не сажают в том случае, если возмещается ущерб и все налоги, которые должны были быть уплачены в бюджет.

По словам Краснова, при полной уплате налогов уголовное дело в отношении Блиновской может быть прекращено. Но ситуация может резко измениться, если правоохранители подтвердят использование мошеннических схем в ее бизнесе. В таком случае «королеву марафонов» могут обвинить по статье 159 УК РФ, которая среди прочего предусматривает реальный тюремный срок до пяти лет.

Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Причиной стало уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК). Также блогера подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК).

Правоохранители заинтересовались Блиновской еще в конце марта. Тогда они внимательно изучали деятельность блогера, которая вела тренинг «Марафон желаний» с 2015 года.

В этом году дело Блиновской стало уже третьим в череде похожих дел в отношении популярных блогеров об уклонении от уплаты налогов. Так, в марте в нарушениях такого рода уже были уличены Валерия Чекалина (Лерчик) и Александра Митрошина. Обе девушки подозреваются в неуплате налогов в особо крупном размере (статья 198 УК РФ) на сумму, превышающую полмиллиарда рублей.

Подробнее о том, на чем зарабатывают блогеры и почему у них проблемы с законом, — в материале «ВМ».