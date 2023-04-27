Власти Москвы сообщили, что вопрос отстрела бездомных животных в городе не рассматривают

Фото: shutterstock

Государственная дума может принять 16 мая в первом чтении законопроект, который даст регионам России право самостоятельно выбирать, как поступать с бездомными животными. Речь идет в том числе об усыплении. В Москве вопрос введения практики отстрела бездомных животных не рассматривается. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил начальник управления жилищной политики и благоустройства дворовых территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Иван Кормилицын.

По его словам, существующий по данному вопросу порядок в столице не изменится.

— Собаки, кошки как у нас отлавливались и содержались в городских приютах, планируется так их и содержать. Отпускать в естественную среду обитания кастрированных животных, как было в свое время ранее, мы считаем нецелесообразным, — приводит слова Кормилицына на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в некоторых регионах такая мера может быть актуальна, однако в Москве отстрел не рассматривается.

Заксобрание Оренбургской области в пятницу, 21 апреля, направило в Госдуму и Совет Федерации предложение об умерщвлении бродячих агрессивных собак.

Если внесенный в Госдуму законопроект будет принят, то регионы смогут принимать собственные законы, которые будут определять судьбу бродячих собак, в том числе позволят принимать решение об их усыплении.