Материалы для экстрадиции в РФ Софьи Сапеги поступили в московский суд
В столичный суд поступили материалы для выдачи Софьи Сапеги в Россию из Белоруссии. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.
По данным ТАСС, таким образом в Пресненском районном суде начнется процедура возвращения на Родину.
В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Она была редактором одного из Telegram-каналов, которые на территории государства признаны экстремистскими. В нем размещались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
4 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. Отмечается, что белорусская сторона не видит препятствий для отбывания девушкой наказания на родине. Генпрокуратура направила в РФ свое согласие на экстрадицию Сапеги.
12 апреля дала согласие на отбывание наказания в России.