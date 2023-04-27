Материалы для экстрадиции в РФ Софьи Сапеги поступили в московский суд

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В столичный суд поступили материалы для выдачи Софьи Сапеги в Россию из Белоруссии. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

По данным ТАСС, таким образом в Пресненском районном суде начнется процедура возвращения на Родину.

В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Она была редактором одного из Telegram-каналов, которые на территории государства признаны экстремистскими. В нем размещались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

4 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. Отмечается, что белорусская сторона не видит препятствий для отбывания девушкой наказания на родине. Генпрокуратура направила в РФ свое согласие на экстрадицию Сапеги.

12 апреля дала согласие на отбывание наказания в России.