В Кремле назвали разговор Си Цзиньпина и Зеленского суверенным делом КНР и Украины

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели в среду, 26 апреля, телефонный разговор. В связи с этим пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, ожидается ли в ближайшее время связь лидеров РФ и КНР.

По словам представителя Кремля, пока такие контакты не запланированы. Он также не стал давать оценку состоявшейся беседе Си Цзиньпина и Зеленского.

— Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей. А что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога, — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что председатель КНР в ходе своего визита в Москву в марте не обсуждал тему восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. По словам Пескова, речи об этом не шло.

Состоявшиеся телефонные переговоры, по мнению украинского лидера, могут дать мощный толчок развитию отношений между КНР и Украиной.