Жители Подмосковья рассказали, как планируют провести майские праздники

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Треть жителей Московской области собираются поехать на дачу на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-издания «Подмосковье сегодня», участие в котором приняли около 500 человек.

Примерно одинаковое количество человек планируют остаться дома (35 процентов) или поехать на дачу (34 процента). Более 20 респондентов отметили, что будут работать на праздники. Меньше 10 процентов планируют путешествия, при этом за границу планирует поехать всего один процент опрошенных.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, сколько планирую потратить за время майских праздников. Большая часть россиян — 71 процент — планирует потратить на майские праздники в этом году не более 20 тысяч рублей, передает ФАН. Больше половины опрошенных отметили, что в этом году планируют потратить на майские праздники меньше денег, чем в прошлом году.

Праздничными днями в мае считаются 1,8 и 9 числа, в связи с этим у жителей страны появятся еще три дополнительных выходных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал рекрутер Ильгиз Валинуров.