Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главным мировым жандармом являются Соединенные Штаты, которые жаждут еще большей власти над миром. Именно американский истеблишмент хочет участвовать во всех международных процессах без исключения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков.

Ранее американский историк Джордж Либмэн написал статью, в которой утверждается, что для разрешения конфликта на Украине России необходимо предоставить роль одного из пяти «мировых жандармов».

По мнению Маркова, в Вашингтоне привыкли воспринимать все под призмой своего мировоззрения. Последнее ограничивается известным с давних времен принципом «разделяй и властвуй». В него вписывается и представление Либмэна о России как стране-«жандарме».

— Как предоставление России возможности стать одним из мировых жандармов может разрешить конфликт на Украине? — задается вопросом политолог. — Это большое заблуждение Штатов, что нам нужно больше свободы действий, больше возможности участвовать в мировых процессах. Они больше описали свои амбиции, а не наши.

Собеседник «ВМ» также отметил, что многие американские историки и политологи рассматривают Россию как страну, застрявшую в СССР.

— США всерьез считают, что именно они должны диктовать России, где ее влияние начинается, а где заканчивается. Но это давно уже не так, на дворе не 90-е годы. Россия уже не та страна, которую Вашингтон привык видеть в своих иллюзиях, — уверен Марков.

Политолог также подчеркнул, что Россия и без подтверждений США является важным элементом в глобальной политике. Без нашей страны выстроить полноценный мир у Запада не получится.

— А вот США пусть задумаются над тем, как они стали главными мировыми палачами человечества, — заключил он.

Американские политики и публичные деятели регулярно высказываются о конфликте на Украине. Так, в начале апреля конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что участие США в украинском конфликте привело к катастрофическим последствиям.