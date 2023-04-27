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Приметы и советы

Эксперты дали советы по приготовлению шашлыка

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты дали советы по приготовлению шашлыка
Фото: Unsplash

Эксперты рассказали, как правильно приготовить шашлык.

Стоит выбирать только качественное мясо, лучше это делать в проверенных местах. Мясо нужно нарезать одинаковыми кусками, чтобы оно прожарилось равномерно.

Не стоит использовать для розжига углей спиртосодержащие вещества. Также необходимо смазывать решетки гриля перед каждым приготовлением подсолнечным маслом.

Чтобы придать мясу особый аромат, можно выложить на угли влажные травы, например, розмарин или тимьян. После каждой готовки нужно очищать решетку и шампуры от остатков пищи, передает РИАМО.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов порекомендовал отказаться от употребления шашлыка вместе с кетчупом, майонезом, острым хреном и горчицей, так как это плохо скажется на переваривании и без того непростой в усвоении пищи, передает Nation news.

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на шашлыках.

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