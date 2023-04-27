Гаражный кооператив загорелся на северо-востоке Москвы

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Москва, улица Лётчика Бабушкина, вл1с1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы загорелся гаражный кооператив. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1. Сотрудники МЧС выдвинулись на место происшествия, информация уточняется.

По данным источника «ВМ», огонь распространился на восемь гаражей. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Другой пожар произошел на стройке на Поклонной улице в 11:44. Загорелась крыша 15-этажного здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 12:18 пожар был ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснение обстоятельств пожара контролирует столичная прокуратура.