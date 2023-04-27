Глава Минздрава Турции рассказал о состоянии Эрдогана

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Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который недавно перенес приступ кишечной инфекции, хорошее. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

— Был с ним (Эрдоганом — прим. «ВМ») сегодня утром. Он вас всех приветствует. Его здоровье в порядке. Влияние инфекции на организм снизилось. В самом скором времени он продолжит работу, — передает слова министра РИА Новости.

Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы.

После паузы Эрдоган вернулся к интервью и извинился перед зрителями, объяснив, что он заболел желудочным гриппом из-за большой предвыборной работы.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.

В феврале Эрдоган почувствовал себя плохо, потому что заболел коронавирусом. Президент России Владимир Путин тогда пожелал турецкому коллеге и его супруге выздоровления и крепкого здоровья.