Адвокат Аграновский заявил, что Блиновской грозит до десяти лет заключения

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Преступления, в которых подозревают блогера Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее реального ареста. Об этом заявил опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский.

— Теоретически в случае обвинительного приговора, если суд решит применить полное сложение наказаний, может грозить до 10 лет лишения свободы. Но чаще суд применяет частичное сложение наказаний, — цитирует адвоката РИА Новости.

Блиновская подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанных с уклонением физлица от уплаты налогов, а также с легализацией или «отмыванием» денежных средств, приобретенных в результате совершения лицом преступления.

Аграновский напомнил, что первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере дохода за период до трех лет. Вторая же предполагает наказание сроком до семи лет и штраф в размере дохода за пять лет.

Однако по ним суд может назначить альтернативное наказание, а именно принудительные работы или ограничение свободы.

Кроме того, он добавил, что блогер имеет возможность «частично погасить ущерб», а также в случае Блиновской есть «множество других смягчающих обстоятельств».

27 апреля блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело.