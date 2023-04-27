Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы три главных признака инсульта

Ирина Игнатенко
Общество
Названы три главных признака инсульта
Фото: Pixabay

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов назвал три главных признака инсульта.

Первый — нарушение равновесия или речи. Если у человека возникли проблемы во время разговора, появились трудности при ходьбе, то это повод срочно обратиться к врачу.

Также должно насторожить онемение частей тела и проблемы с мимикой: когда человек не может пошевелить уголками губ и бровями.

Важно помнить, что для инсульта очень важно время. Чем раньше человеку вызовут скорую помощь, тем больше шансов его спасти, добавил Копылов, передает «Радио 1».

В свою очередь врач-гематолог Светлана Бычкова добавила, что сгущение крови — опасное состояние, при котором нарушается циркуляция крови в мелких сосудах жизненно важных органов. Оно может привести к тромбозу, инфаркту или инсульту, а также тромбоэмболии легочной артерии, передает МИР 24.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов.

Здоровье Врачи Кардиологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте