Названы три главных признака инсульта

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Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов назвал три главных признака инсульта.

Первый — нарушение равновесия или речи. Если у человека возникли проблемы во время разговора, появились трудности при ходьбе, то это повод срочно обратиться к врачу.

Также должно насторожить онемение частей тела и проблемы с мимикой: когда человек не может пошевелить уголками губ и бровями.

Важно помнить, что для инсульта очень важно время. Чем раньше человеку вызовут скорую помощь, тем больше шансов его спасти, добавил Копылов, передает «Радио 1».

В свою очередь врач-гематолог Светлана Бычкова добавила, что сгущение крови — опасное состояние, при котором нарушается циркуляция крови в мелких сосудах жизненно важных органов. Оно может привести к тромбозу, инфаркту или инсульту, а также тромбоэмболии легочной артерии, передает МИР 24.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов.