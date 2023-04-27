Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрдоган впервые появился на публике после проблем со здоровьем

Евгений Жуков
В мире
Эрдоган впервые появился на публике после проблем со здоровьем
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после проблем со здоровьем, из-за которых он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании.

Турецкий лидер вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую», строящейся госкорпорацией «Росатом», передает РИА Новости.

Накануне Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы.

При этом турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.

В свою очередь глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья президента Турции, который недавно перенес приступ кишечной инфекции, хорошее.

Здоровье Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте