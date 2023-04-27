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Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка

Евгений Белоусов
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

При пожаре в станице Логоушка Курганской области погиб человек. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший, — передает сообщение РИА Новости.

Площадь пожара в станице Логоушка увеличилась до 6000 квадратных метров. Сообщалось, что огонь распространился еще на 10 домов.

В итоге в населенном пункте огнем охвачены 20 жилых домов и 20 хозяйственных построек. При этом вокруг станицы продолжает гореть сухая трава на площади 80 гектаров.

Пожар, о котором идет речь, произошел в Курганской области в станице Логоушка. Тушение загоревшихся домов и травы осложняется аномальной жарой и сильным ветром. Жителей населенного пункта эвакуировали в пункты временного размещения.

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