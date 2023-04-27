Министр строительства Самарской области арестован за превышение полномочий

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Октябрьский районный суд Самары избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу министру строительства региона Николаю Плаксину, подозреваемому в превышении полномочий. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Министр арестован на два месяца, сам он на заседании суда свою вину не признал. Плаксина задержали еще 25 апреля.

По версии следствия, самарский министр приказал подчиненным подписать документы на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура». Однако сами эти учреждения не соответствовали требованиям безопасности, передает ТАСС.

13 апреля суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову на два месяца по делу о взятке. Она регулярно получала вознаграждения от предпринимателя за то, что не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения об отсутствии юридических лиц на одном из адресов.