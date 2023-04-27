Участок Большой Черемушкинской улицы будет закрыт для проезда с 1 мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

С 1 мая будет недоступен для проезда участок Большой Черемушкинской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 27 апреля.

— С 1 мая до 30 июля будут недоступны для проезда 1–2 полосы на участке Большой Черемушкинской улицы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что местный проезд между Жигулевской улицей и Зеленодольской улицей в районе дома 121 будет закрыт для движения 28 апреля. Москвичей призвали заранее планировать маршрут с соблюдением всех ограничений.

Кроме того, с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.