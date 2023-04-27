Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участок Большой Черемушкинской улицы будет закрыт для проезда с 1 мая

Евгений Белоусов
Город
Участок Большой Черемушкинской улицы будет закрыт для проезда с 1 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

С 1 мая будет недоступен для проезда участок Большой Черемушкинской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 27 апреля.

— С 1 мая до 30 июля будут недоступны для проезда 1–2 полосы на участке Большой Черемушкинской улицы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участок Большой Черемушкинской улицы будет закрыт для проезда с 1 мая Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что местный проезд между Жигулевской улицей и Зеленодольской улицей в районе дома 121 будет закрыт для движения 28 апреля. Москвичей призвали заранее планировать маршрут с соблюдением всех ограничений.

Кроме того, с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.

Москва Дороги Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте