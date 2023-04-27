Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК предъявил блогеру Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов

Евгений Белоусов
Происшествия
СК предъявил блогеру Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в четверг, 27 апреля.

— Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской, — говорится в сообщении.

Видео: СК России

Блиновскую также обвиняют в отмывании денег, фигурантка дела задержана. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

27 апреля блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело.

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что преступления, в которых подозревают Блиновскую, позволяют следствию добиться ее реального ареста.

Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «Вечерней Москвы».

Налоги Следственный комитет Москва Блогеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте