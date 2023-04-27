СК предъявил блогеру Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов

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Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в четверг, 27 апреля.

— Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской, — говорится в сообщении.

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Блиновскую также обвиняют в отмывании денег, фигурантка дела задержана. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

27 апреля блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело.

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что преступления, в которых подозревают Блиновскую, позволяют следствию добиться ее реального ареста.

Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «Вечерней Москвы».