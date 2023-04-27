Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 10 зарубежных стран покажут выставку Музея Победы

Евгений Белоусов
Город
Более 10 зарубежных стран покажут выставку Музея Победы
Фото: Музей Победы

Выставочный проект Музея Победы «Путь к Победе» покажут в более чем 10 зарубежных странах. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Проект покажут во Франции, Китае, Израиле, Индии, на Кипре, в Румынии, Белоруссии, Германии, Турции, Австрии, Египте, Ливане, Азербайджане. Так, например, выставка Музея Победы открылась 27 апреля в Русском доме в Париже в рамках проведения «Диктанта Победы».

В новую экспозицию входят более 30 советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны из фондов музея. Это работы художников Виктора Дени, Виктора Корецкого, Виктора Иванова, Петра Мальцева, Кукрыниксов и многих других.

Кроме того, в Музее Победы 26 апреля прошла межрегиональная конференция «Великие битвы ради Победы». Ее участниками стали руководители и активисты музеев образовательных учреждений Москвы и Курской области.

Музей Победы 4 апреля открыл выставку «Фронтовой театр Евгения Кобытева», на которой представлены экспонаты музея Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова.

В частности, посетители выставки могут увидеть 10 перчаточных кукол, предположительно, переданных ГАЦТК во второй половине 1945 года.

Москва День Победы Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте