Более 10 зарубежных стран покажут выставку Музея Победы

Фото: Музей Победы

Выставочный проект Музея Победы «Путь к Победе» покажут в более чем 10 зарубежных странах. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Проект покажут во Франции, Китае, Израиле, Индии, на Кипре, в Румынии, Белоруссии, Германии, Турции, Австрии, Египте, Ливане, Азербайджане. Так, например, выставка Музея Победы открылась 27 апреля в Русском доме в Париже в рамках проведения «Диктанта Победы».

В новую экспозицию входят более 30 советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны из фондов музея. Это работы художников Виктора Дени, Виктора Корецкого, Виктора Иванова, Петра Мальцева, Кукрыниксов и многих других.

Кроме того, в Музее Победы 26 апреля прошла межрегиональная конференция «Великие битвы ради Победы». Ее участниками стали руководители и активисты музеев образовательных учреждений Москвы и Курской области.

Музей Победы 4 апреля открыл выставку «Фронтовой театр Евгения Кобытева», на которой представлены экспонаты музея Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова.

В частности, посетители выставки могут увидеть 10 перчаточных кукол, предположительно, переданных ГАЦТК во второй половине 1945 года.