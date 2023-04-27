Путин поручил создать посвященные спецоперации музеи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Распоряжение о представлении соответствующих предложений российский лидер отдал Минобрнауки совместно с Минобороны. Доклад должен быть представлен к 30 сентября.

Ответственными назначены министры обороны Сергей Шойгу и образования и науки Валерий Фальков, а также академик Российской академии наук Геннадий Красников.

Кроме того, Министерство культуры и Министерство обороны при участии общественных объединений, занимающихся поисковыми работами, должны рассмотреть возможность передачи музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со спецоперацией, передает официальный сайт Кремля.

Также Владимир Путин в понедельник, 24 апреля, поддержал идею секретаря генсовета «Единой России», первого зампредседателя Совфеда Андрея Турчака о выравнивании денежного довольствия всех участников спецоперации.