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Спрос на элитное жилье в Москве в марте повысился в 2,5 раза

Юлия Курганова
Город
Спрос на элитное жилье в Москве в марте повысился в 2,5 раза
Фото: Pixabay

Спрос на элитное жилье в столице в марте увеличился в 2,5 раза по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщило издание РБК, ссылаясь на агентство Intermark Real Estate.

Глава агентства Дмитрий Халин рассказал, что данный показатель всегда увеличивается в начале весны. Но такой высокий спрос был зафиксирован впервые.

— Многие состоятельные покупатели из-за непонимания возможного развития ситуации продлили период своих зимних каникул и стали подбирать объекты для покупки позже, сформировав тем самым отложенный спрос. Благоприятным фактором послужил и рост курса доллара. Многие держатели валютных банковских вкладов находились в ожидании роста доллара, чтобы переложить деньги в недвижимость, — цитирует Халина РБК.

Анализ рынка недвижимости показал, что объем сделок с элитным жильем составил 54 процента от общего количества покупок недвижимости в первый квартал 2023 года. Однако сделок с первичным жильем в этот период было заключено на 64 процента меньше, чем в прошлом году.

Льготная ипотека с господдержкой приобретает у россиян все большую популярность. Так, программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Благодаря ей молодые россияне имеют возможность получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. По прогнозам оператора программы «Дом.РФ», в 2023 – 2024 годах этой мерой господдержки воспользуются около 240 тысяч семей.

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