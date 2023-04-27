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Льготная ипотека с господдержкой приобретает у россиян все большую популярность. Так, программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Благодаря ей молодые россияне имеют возможность получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. По прогнозам оператора программы «Дом.РФ», в 2023 – 2024 годах этой мерой господдержки воспользуются около 240 тысяч семей. За все время реализации программу использовали уже более 400 тысяч семей. Большинство из них — молодые люди.

Как считают специалисты Банка «Санкт-Петербург», льготную ипотеку с господдержкой чаще всех берут молодые люди в возрасте 30-35 лет. К такому выводу они пришли в рамках исследования, уточняя портрет россиянина, берущего ипотечный кредит с господдержкой. А программа семейной ипотеки, действительно, оказалась одной из самых популярных среди россиян, заняв второе место после льготной программы жилищного кредитования с господдержкой.

Средняя сумма семейной ипотеки в Банке «Санкт-Петербург», например, составляет 6 миллион рублей. Средний срок, на который клиент оформляет семейную ипотеку, составил 24 года. Средний возраст заемщиков — 30-35 лет. А вот средняя сумма кредита в рамках программы ипотеки с господдержкой получилась 5,4 миллиона рублей. Аналитики банка выяснили также, что увеличился средний срок, на который клиенты оформляют ипотечный кредит. Если в 2022 году он был около 19 лет, то в 2023 году составил 22–24 года.

По данным «Дом.РФ», в число регионов — лидеров по выдаче ипотечных кредитов в рамках программы господдержки входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области, Башкирия и Ленинградская область.

Напомним, что согласно условиям программ, максимальная сумма кредита может достигать 12 миллионов рублей в Москве и Московской области и 6 миллионов рублей — в остальных регионах страны. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости недвижимости.

Как пояснили эксперты, семейной ипотекой могут воспользоваться заемщики с двумя детьми до 18 лет или одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида. Кстати, некоторые банки, например, Банк «Санкт-Петербург», ВТБ, банке «Дом.РФ» и др. предлагают скидки к базовым ставкам льготной ипотеки, установленным Правительством России (6% годовых при семейной ипотеке, 8% годовых при ипотеке с господдержкой). Более подробно об этом можно узнать на сайтах банков.