Врач Чубарев назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста

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Существует список препаратов, которые должны находиться в аптечке у каждого туриста. Об этом сообщил профессор кафедры фармакологии Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Владимир Чубарев.

Он рассказал, что при ушибах и травмах нужны обезболивающие — анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства. Кровоточащую рану необходимо обработать дезинфектором — йодом, перекисью водорода или «зеленкой». Для перевязки раны у туриста должны быть бинты и пластыри, ножницы и пинцет, нужны для того, чтобы вытащить, например, занозу.

Для борьбы с аллергическими реакциями следует иметь антигистаминные препараты. Снижать температуру Чубарев посоветовал ибупрофеном, парацетамолом или аспирином. При отравлении, по словам профессора, поможет уголь и сорбенты, в тяжелых случаях необходимо обратиться к врачу.

Специалист не рекомендует везти с собой антибиотики. По его словам, они воздействуют на бактерии, а на вирусы и грибок — нет. Прежде чем применять препарат, следует получить результаты «посева», чтобы выяснить, какое лекарство нужно использовать, передает РИА Новости.

Педиатр Ольга Комарова сообщила, что несколько лекарственных средств, которые можно найти в любой домашней аптечке, потенциально опасны для здоровья. Рейтинг возглавила оксолиновая мазь.