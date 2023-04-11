Педиатр Комарова рассказала об опасности зеленки и оксолиновой мази

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Несколько лекарственных средств, которые можно найти в любой домашней аптечке, потенциально опасны для здоровья. Об этом во вторник, 11 апреля, предупредила педиатр «Сервиса доказательной медицины DocMa» Ольга Комарова.

Рейтинг возглавила оксолиновая мазь. Ее применяют для получения противовирусного действия и препятствия репродукции вируса в клетках. Однако ее лучше не использовать в носовой полости — в ней есть «реснички» мерцательного эпителия, которые могут слипнуться от мази и перестать нормально функционировать.

Еще одним популярным лекарством, которым нужно уметь пользоваться, является зеленка. Ее часто применяют для обработки пуповины новорожденных. На самом деле раствор не только не уменьшает частоту инфекций, но и способствует задержке отпадения пуповинного остатка, а значит, мешает естественному заживлению.

— Зеленку также используют при ветряной оспе. Но под слоем раствора сложно понять, как ведут себя высыпания. Это мешает диагностике заболевания и отслеживанию иных отклонений, — передает слова Комаровой «Лента.ру».

Педиатр предупредила, что не стоит использовать для заживления фукорцин. Он лишь замедляет процесс. Кроме того, как и зеленка, раствор мешает врачу диагностировать заболевание и его течение.

Вместо названых средств Комарова предложила использовать растворы каламина, ветригарда, поксклина.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которую в себе таит еще одна популярная группа лекарств.