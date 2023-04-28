NYT: ВСУ признали превосходство армии РФ, несмотря на поставки западного оружия

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Несмотря на поставки оружия с Запада военные ВСУ говорят о превосходстве российских войск. Об этом сообщили обозреватели издания New York Times Станислав Козлюк и Майкл Швирц.

— Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь, — рассказал журналистам украинский солдат Павел.

По словам обозревателей, военные ВСУ понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что ВС РФ по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.

— У российской армии есть танки, БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе, — высказался военный ВСУ.

15 апреля сообщалось, что командование ВСУ предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.