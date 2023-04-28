Два вертолета армии США разбились на Аляске

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Два вертолета армии Соединенных Штатов разбились на Аляске во время тренировочного полета. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщило американское военное командование.

Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.

— В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники службы быстрого реагирования. Инцидент расследуется, дополнительная информация о нем будет опубликована, когда она станет известна, — сказано в заявлении командования базы в соцсетях.

Пока не уточняется, сколько человек было на борту вертолетов и каково их состояние после крушения, передает РИА Новости.

26 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец самолета, который был за штурвалом.