Минобороны: В ДНР военные сорвали ротацию ВСУ, уничтожено около 50 боевиков

Фото: Минобороны РФ

Военные ВС РФ сорвали ротацию украинской армии около четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

— Подразделениями спецназначения южной группировки войск при артиллерийской поддержке была сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах Белогоровки, Спорного, Дружбы и Марьинки. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военных, — рассказал он.

Астафьев отметил, что на Соледаро-Бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки войск нанесло удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дружковки.

По его словам, артиллерийские подразделения Южного военного округа выполнили огневые налеты по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад украинских войск в районах Дзержинска и Нетайлово.

Также в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы в районе Часова Яра ликвидировали 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1, а в районе Марьинки две гаубицы Д-20 и Д-30, сообщает РИА Новости.

27 апреля сообщалось, что российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.