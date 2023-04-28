Захарова отреагировала на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом РФ

Фото: МИД РФ

Заявление посла США в РФ Линн Трейси о том, что у Штатов нет разногласий с россиянами, не соответствует проводимой в Вашингтоне политике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 28 апреля.

— Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами, — написала она в своем Telegram-канале.

Россия не считает себя врагом западных стран. Об этом сказано в новой Концепции внешней политики страны. В документе подчеркивается, что РФ не планирует изолироваться от Запада и не имеет к нему враждебного отношения.

Новая редакция Концепции внешней политики России была утверждена 31 марта российским президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, Москва воспринимает политику США в качестве основного источника рисков для безопасности государства.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании сравнило концепцию российской внешней политики с первоапрельской шуткой.