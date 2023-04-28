Житель Артемовска: ВСУ стреляли из танка по дому после отказа местных уехать на Украину

Фото: president.gov.ua

Украинская армия выстрелила из танка по пятиэтажке в Артемовске (украинское название — Бахмут) после отказа жителей выехать на подконтрольную Киеву территорию. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

— Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: «Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину», — сказал он.

Украинские бандформирования насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки, цитирует его РИА Новости.

Также жители Артемовска рассказали, как украинские военные минируют жилые дома в городе. ВСУ выбирали дом для минирования, исходя из того, где будет удобней расположиться российской армии. Несмотря на протесты жителей, украинские военные минировали дома.

Накануне российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.