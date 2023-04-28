Заммэра Сергунина рассказала о развитии волонтерского движения в столице

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В команду ресурсного центра «Мосволонтер» входит более 175 тысяч участников, около 10 тысяч из которых присоединились к ней в этом году. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Каждый из них может выбрать интересное для себя направление: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное. Скоро День Победы, и волонтеры вновь будут встречать и сопровождать ветеранов, помогать в проведении мероприятий, — рассказала Сергунина.

По ее словам, в прошлом году был учрежден знак отличия «Волонтер Москвы». Им уже наградили 30 человек разных профессий.

Студентка Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Екатерина Полежаева стала волонтером случайно, услышав объявление в транспорте. После этого ей удалось поработать во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

1/2 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Пенсионерка Елена Кравченко присоединилась к волонтерскому движению раньше, накануне Олимпийских игр в Сочи. Она накопила более пяти тысяч волонтерских часов и заявила, что эта работа стала для нее образом жизни.

Полковник в отставке Валерий Фомин после увольнения со службы не смог сидеть без дела. Он видит свое призвание в спасении других и не считает, скольким людям уже помог.

Более 200 жителей столицы смогут поучаствовать в программах по волонтерству. Так, в июне пройдет три курса о добровольчестве — «Включайся!», «Управляй!» и «Обучай», а в начале июня состоится интенсив для руководителей волонтерских объединений «Пять ключей».