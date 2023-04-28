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Соединенные Штаты Америки провоцируют другие страны на военное противостояние с Россией. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран на военное противоборство с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем, — сказал он.

В подтверждение своих слов Шойгу указал на украинский конфликт. Глава военного ведомства считает, что США хотят нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире, передает РИА Новости.

Ярую позицию в вопросе подначивания к конфликту занимает президент Украины Владимир Зеленский. По мнению подполковника Вооруженных сил США Тони Шаффера, украинский лидер пытается вовлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем, а понятия чести и порядочности — не для них.