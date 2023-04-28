Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу заявил, что США провоцируют страны на противостояние с Россией

Араз Салехов
В мире
Шойгу заявил, что США провоцируют страны на противостояние с Россией
Фото: er.ru

Соединенные Штаты Америки провоцируют другие страны на военное противостояние с Россией. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран на военное противоборство с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем, — сказал он.

В подтверждение своих слов Шойгу указал на украинский конфликт. Глава военного ведомства считает, что США хотят нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире, передает РИА Новости.

Ярую позицию в вопросе подначивания к конфликту занимает президент Украины Владимир Зеленский. По мнению подполковника Вооруженных сил США Тони Шаффера, украинский лидер пытается вовлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем, а понятия чести и порядочности — не для них.

Сергей Шойгу Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте