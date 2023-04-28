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Андрей Бочкарев: Реконструкцию путепровода на Волгоградском проспекте завершат летом

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Реконструкцию путепровода на Волгоградском проспекте завершат летом
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Строительная готовность путепровода «Текстильщики-1» превышает 80 процентов. Работы по его реконструкции выходят на завершающий этап. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что работы на данном объекте планируют завершить в августе 2023 года.

— В рамках проекта реконструкции путепровода предусмотрено строительство дополнительных дорог на пересечении Волгоградского проспекта с Юго-Восточной хордой. Также будет запущен 30-метровый путепровод, рассчитанный на три полосы движения в каждом направлении, — рассказал Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что по путепроводу «Текстильщики-1» уже запустили рабочее движение транспорта. По его словам, остается расширить Волгоградский проспект, а также выполнить благоустройство прилегающей территории. В ходе работ специалисты планируют высадить около 30 деревьев и более 350 кустарников.

Также Бочкарев рассказал, что строительство железнодорожного путепровода тоннельного типа поспособствует скорейшему запуску диаметрального маршрута МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Сейчас готовность объекта оценивается уже на треть.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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