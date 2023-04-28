Фестиваль «Московская весна» пройдет на 27 площадках по всему городу

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москва, площадь Революции Карта всех событий

Фестиваль «Московская весна» пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая на 27 площадках по всему городу. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

— Вся программа фестиваля объединена темой празднования Дня Победы, поэтому ключевым станет поздравление ветеранов. Также в эти дни прозвучат воспоминания героев Великой Отечественной войны, песни и стихи, посвященные подвигам и героизму наших защитников. Юных посетителей ждут исторические кружки, ботанические классы и кулинарные уроки, — рассказал он.

Так, на 18 фестивальных площадках будут работать сезонные спортивные площадки: роллердром на площади Революции и 17 скейт-парков в округах. Посетить их можно будет по предварительной регистрации.

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, гости смогут вкусно перекусить и приобрести интересные вещи. Участники торговли и сервиса общественного питания порадуют горожан сочным мясом на гриле с пикантными соусами, вкусными кексами, капкейками и вафлями, легкими лимонадами и напитками, а также товарами народно-художественных промыслов и ремесел.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, гостей фестиваля ждет более 1450 различных мастер-классов, свыше 250 детских постановок и концертов, а также более 50 спортивных активностей.