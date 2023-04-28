Названы наиболее частые причины пожаров в петербургских квартирах

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Количество пожаров в многоквартирных и одноквартирных жилых домах в Санкт-Петербурге с начала 2023 года к 25 апреля достигло отметки в 278 случаев. За аналогичный период прошлого года произошло 279 таких возгораний.

Всего за этот период текущего года на пожарах погибли 37 взрослых., пострадали 75 человек.

Чаще всего пожары происходили в домах, расположенных в Калининском, Невском, Кировском, Московском, Приморском, Красносельском, Красногвардейском и Выборгском районах города.

Самые частые причины возникновения возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, передает издание «Невские новости».

27 апреля мужчина погиб при пожаре в гараже, расположенном на Удельном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга, передает Nation news.

В этот же день в Москве пожар произошел на стройке на Поклонной улице в 11:44. Загорелась крыша 15-этажного здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 12:18 пожар был ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.