Врач Нечаева рассказала об ошибках при оказании первой помощи

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Врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала о распространенных ошибках при оказании первой помощи.

По ее словам, людей с подозрением на инфаркты и инсульты не нужно дергать. Также не рекомендуется перемещать и пытаться поднять их. Необходимо как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи.

Также не стоит предлагать человеку свои лекарства.

Она добавила, что очень малое количество людей может правильно сделать сердечно-легочную реанимацию. Ее стоит делать по правилу «лучше качать, чем дышать». Проведение этих манипуляций лучше доверить врачам, передает слова специалиста РИАМО.

Смертность от заболеваний сердца в России снизилась на 10 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ФАН.

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов ранее назвал три главных признака инсульта.