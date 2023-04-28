В России за сутки выявили 6548 новых случаев коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 31 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 905 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7775 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом, но вариант «арктур» продолжают выявлять в разных регионах страны, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант коронавирусной инфекции является самым заразным.

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый вариант коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от штамма «омикрон». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.