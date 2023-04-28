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Приметы и советы

Диетолог Пегова рассказала, каким должен быть полезный завтрак

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Пегова рассказала, каким должен быть полезный завтрак
Фото: Unsplash

Диетолог Евгения Пегова рассказала, каким должен быть полезный завтрак.

По словам эксперта, завтрак должен быть насыщенным и полным питательных элементов. Завтрак в виде одной чашки кофе и бутерброда может пагубно сказаться на пищеварительной системе.

Первый прием пищи необходимо наполнить клетчаткой. Это овсянка, фрукты, овощи и злаки. Рекомендуется также выпить стакан воды перед употреблением пищи.

Также на завтрак можно есть яйца, к ним стоит добавить зерновой хлеб, овощи, зелень, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь гастроэнтеролог Диляра Лебедева подчеркнула, что пропускать первый прием пищи не рекомендуется. При этом следует выбирать правильные продукты с низким содержанием углеводов и достаточным количеством жиров и белка, передает «МИР 24».

Поздние завтраки могут привести к появлению лишнего веса, это связано с особенностями метаболизма человека. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

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