Диетолог Пегова рассказала, каким должен быть полезный завтрак
Диетолог Евгения Пегова рассказала, каким должен быть полезный завтрак.
По словам эксперта, завтрак должен быть насыщенным и полным питательных элементов. Завтрак в виде одной чашки кофе и бутерброда может пагубно сказаться на пищеварительной системе.
Первый прием пищи необходимо наполнить клетчаткой. Это овсянка, фрукты, овощи и злаки. Рекомендуется также выпить стакан воды перед употреблением пищи.
Также на завтрак можно есть яйца, к ним стоит добавить зерновой хлеб, овощи, зелень, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В свою очередь гастроэнтеролог Диляра Лебедева подчеркнула, что пропускать первый прием пищи не рекомендуется. При этом следует выбирать правильные продукты с низким содержанием углеводов и достаточным количеством жиров и белка, передает «МИР 24».
Поздние завтраки могут привести к появлению лишнего веса, это связано с особенностями метаболизма человека. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.