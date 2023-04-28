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Приметы и советы

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Фото: Unsplash

Перед покупкой мяса для шашлыка следует внимательно изучить маркировку и избегать продукта с фосфатами. Об этом рассказали в Роспотребназдоре.

— При покупке замаринованного шашлыка, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий, — говорится в сообщении.

В состав «правильного» шашлыка-полуфабриката входит свинина, соль, уксус, свежий лук и специи. Также иногда под видом охлажденного мяса продается размороженное. Оно неопасно для здоровья, но менее полезное и вкусное, говорится в материале ведомства в Telegram.

Период майских праздников в России не обходится без пикников. Москвичи охотно едут в парки на шашлыки, однако стоит помнить, что отдыхать таким образом можно только в специально отведенных местах. Как найти место для пикника, где можно жарить шашлык и за что могут оштрафовать в парке — в материале «Вечерней Москвы».

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