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«Сделаем невероятную вещь»: звезда «Битвы экстрасенсов» Череватый пригласил на прием Бузову

Лейла Алиева
Общество
«Сделаем невероятную вещь»: звезда «Битвы экстрасенсов» Череватый пригласил на прием Бузову
Фото: vk/vladcherevatyii

Финалист шоу «Битва экстрасенсов» и победитель проекта «Новая битва экстрасенсов» Влад Череватый в ходе интервью на YouTube-канале журналистки Алены Жигаловой пригласил к себе на прием певицу Ольгу Бузову.

Ведущая напомнила, что Бузову неоднократно подозревали в сделке с дьяволом, на это маг ответил, что не слышал о таком.

— Но если вы меня увидите здесь, обязательно приходите, мы с вами поработаем. Сделаем настолько невероятную вещь, что все будут как рабы внизу, — сказал он.

Другой победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс недавно признался, что потерял половину зубов во время съемок одного из проектов. Всему виной стали неправильные действия находящихся рядом специалистов. Он отметил, что общение с потусторонними силами иногда дается ему с трудом. Из-за недуга после сложных сеансов с ним может случиться приступ эпилепсии.

Также Александр Шепс заявил, что в мире только начинает просыпаться напряженность. Как утверждает экстрасенс, со временем противоречий будет больше. Он предсказал, что в ближайшем будущем людей могут ожидать глобальные катаклизмы.

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