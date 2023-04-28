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«Провинциальный образ глупой женщины»: Милонов высказался о задержании Блиновской

Лейла Алиева
Общество
«Провинциальный образ глупой женщины»: Милонов высказался о задержании Блиновской
Фото: Пресс-служба Госдумы

От светской львицы у блогера Елены Блиновской только «самоназвание». Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя задержание «королевы» марафонов.

— Светская львица — самоназвание. А здесь собирательный провинциальный образ глупой женщины, попавшей в столицу. У нее там куча шмотья. Это типичные ценности глупого человека, который дорвался до денег. Через несколько лет ее ценности покроются ржавчиной. Типичные ценности нищебродки духа, — сказал он.

Милонов также сравнил Блиновскую с основателем финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди и отметил, что такие люди учат других, как можно не работать и стать успешным.

— Это новые Мавроди, только цифрового формата, которые выкачивают ценности из карманов россиян, — заключил депутат в интервью с ведущим Романом Головановым.

В четверг, 27 апреля, блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «Вечерней Москвы».

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