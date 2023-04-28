Столичные службы промоют Триумфальную арку на Кутузовском проспекте

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В ночь с пятницы на субботу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей — Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года, — отметил он.

Сначала памятник промоют водой, после чего нанесут на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Работы займут около шести часов — их выполнит бригада из восьми человек, задействуют автовышку и поливомоечную машину.

Помимо этого, специалисты промыли дороги и тротуары города специальным шампунем, мероприятия провели уже в третий раз. Промывка дорог помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли в столице почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.