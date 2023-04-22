Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем в субботу

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В столице в субботу, 22 апреля, специалисты промоют дороги и тротуары города специальным шампунем, мероприятия проведут уже в третий раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству проведем сегодня очередную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — сказал заммэра.

По его словам, работы проведут в соответствии с графиком. Подобные мероприятия проводят весной и осенью. Промывка дорог помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. При этом применяемое средство является безопасным для окружающей среды.

К лету начали готовить и Московский метрополитен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на станциях начали проводить генеральную уборку, в вестибюлях сняли вторые двери.