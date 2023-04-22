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Сергей Собянин рассказал, как московское метро готовят к летнему сезону

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин рассказал, как московское метро готовят к летнему сезону
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский метрополитен готовится к летнему сезону. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, о комфорте пассажиров в столичном метрополитене заботятся в любое время года.

— На всех станциях идет генеральная уборка. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы, — рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Видео: Telegram / Сергей Собянин

Кроме того, в вестибюлях станций столичного метрополитена снимают вторые двери. Они были необходимы в зимний период для сохранения тепла в помещениях.

Тоннельную вентиляцию в метро перевели на летний режим. Вскоре начнут работать и кондиционеры в вагонах поездов, чтобы даже в жаркие дни в них сохранялась прохлада.

В порядке поддерживают не только сами станции метрополитена, но и прилегающие к ним территории, отметил Сергей Собянин. Так, зоны около новых станций «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро благоустроили. У них появились зеленые зоны со скамейками.

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