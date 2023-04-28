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«Ну наговорила»: Галкин прокомментировал предложение Вайкуле стать президентом России

Араз Салехов
Общество
«Ну наговорила»: Галкин прокомментировал предложение Вайкуле стать президентом России
Фото: YouTube / Юзефович

Певица Лайма Вайкуле в интервью «Осторожно: Собчак» заявила, что из комика Максима Галкина* получился бы отличный президент России. Чуть позже артистке стало стыдно за эмоциональную фразу.

— При монтаже вырезали вопрос, и я ни с того ни с сего выпалила: «Максим Галкин — президент». Я там немножко дурындой выгляжу. Но такие моменты неизбежны при создании хронометража передачи, — сказала она.

Позже певица рассказала о реакции шоумена на ее слова.

— Он смеялся: «Лайма, ну ты как всегда! Ну ты, конечно, наговорила». Я говорю: «Максим, прости, но это мое мнение». Вот и все, — цитирует ее «Стархит».

Политик Роман Худяков отреагировал на идею Вайкуле сделать Галкина президентом РФ. По словам политика, уехавшие из страны знаменитости работают по чьему-то сценарию и публично критикуют Россию. Он отметил, что таких людей необходимо забыть «как страшный сон».

Певец Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Галкин уехал из России, поэтому должен соответствовать западной пропаганде. Однако, если он вдруг захочет вернуться в страну, ему придется извиняться.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Максим Галкин Лайма Вайкуле Россия
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