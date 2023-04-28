Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

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Повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров Центрального Банка России. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— На ближайших заседаниях мы продолжим оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с тем, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на цели вблизи четырех процентов в 2024 году и далее, — сказала глава регулятора.

Такое решение будет принято в том случае, если регулятор увидит признаки ускорения инфляции, что «станет угрозой достижения цели четырех процентов в 2024 году», передает слова Набиуллиной сайт ЦБ.

Центробанк 28 апреля в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта. У регулятора существует инструмент сдерживания, он может пойти на временное ужесточение кредитно-денежной политики, добавил специалист.

Колумнист Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes отметил, что российские банки выглядят устойчивее, чем западные кредитные организации, которые столкнулись с кризисом.