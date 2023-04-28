Microsoft прекратила выпуск новых версий для Windows 10

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Корпорация Microsoft решила прекратить выпуск крупных обновлений для операционной системы Windows 10. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Период технической поддержки Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Текущий выпуск 22H2 будет окончательной версией данной операционной системы.

При этом в компании добавили, что до этой даты сохранится поддержка ежемесячных выпусков обновлений для системы безопасности, говорится на сайте Microsoft.

Авторы портала PC World предполагают, что Microsoft решилась на подобное решение, чтобы заставить пользователей на постепенной основе отказываться от «десятки» в пользу Windows 11, релиз которой состоялся в 2021 году.

Также представители корпорации заявили о желании сохранить присутствие на российском рынке. Выяснилось, что Microsoft предложила продлить лицензию на софт примерно тысяче российских компаний.

23 июня 2022 года Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. Тогда в корпорации заявили, что окажут поддержку российским сотрудникам.