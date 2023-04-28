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СМИ: Microsoft предложила продлить лицензии на софт тысяче российских компаний

Араз Салехов
Общество
СМИ: Microsoft предложила продлить лицензии на софт тысяче российских компаний
Фото: Pixabay

Американская корпорация Microsoft желает сохранить присутствие на российском рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в IT-отрасли.

— Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления, — сказал собеседник издания.

Как выяснилось, корпорация предложила продлить лицензию на софт примерно тысяче российских компаний. В частности, Microsoft продолжает сотрудничать с теми организациями, которые не попали под американские санкции, сообщает «Ъ».

23 июня 2022 года Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. Тогда в корпорации заявили, что окажут поддержку российским сотрудникам.

В сентябре Microsoft ограничила возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11 для российских пользователей.

В декабре корпорация вернула возможность скачивания операционной системы Windows для жителей России: пользователи могут вновь скачивать и устанавливать Windows 11,10, Windows 8.1. и Windows 7.

Почему Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft в России — в материале «Вечерней Москвы».

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