ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

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ЦБ исключил падение экономики страны в 2023 году и пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2023 году. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ожидается, что рост показателя составит до двух процентов. Предыдущий прогноз ЦБ допускал, что может произойти снижение ВВП на один процент или же его рост на такую же величину.

Согласно базовому сценарию, темпы прироста ВВП в 2023 году могут составить 0,5–2 процента. Прогноз на 2024 и 2025 годы остается прежним, говорится на сайте ЦБ. Ожидается, что к концу 2024 года экономика России достигнет показателей уровня конца 2021 года.

Центробанк 28 апреля в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Согласно сообщению ЦБ РФ, текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущее ослабление рубля связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть.