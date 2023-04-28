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Российский военный Гром: Осталось несколько кварталов до полного освобождения Марьинки

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российский военный Гром: Осталось несколько кварталов до полного освобождения Марьинки
Фото: Минобороны РФ

Вооруженным силам России осталось взять под контроль несколько кварталов в Марьинке для полного выдавливания украинских военных из населенного пункта. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил командир одного из подразделений с позывным Гром.

— Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населенного пункта, — сказал собеседник РИА Новости.

По словам военнослужащего, на данный момент украинские войска на участке не предпринимают активных действий. Гром считает, что это связано с переброской большого количества сил противника на другие направления. Благодаря подобному перемещению личного состава ВСУ российским войскам удалось занять «большинство участков».

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали ротацию украинской армии около четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике в районах Белогоровки, Спорного, Дружбы и Марьинки.

27 апреля сообщалось, что российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.

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