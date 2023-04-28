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Приметы и советы

Набиуллина сочла внешнее управление в российском банковском секторе нецелесообразным

Евгений Жуков
Экономика
Набиуллина сочла внешнее управление в российском банковском секторе нецелесообразным
Фото: Пресс-служба Госдумы

Решения по передаче управления в дочках иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

— Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики РФ, — отметила глава регулятора.

Набиуллина также добавила, что в банковском секторе регулятор не считает целесообразным передачу активов под внешнее управление, передает ТАСС.

Кроме того, Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ. Такое решение будет принято в том случае, если регулятор увидит признаки ускорения инфляции, что «станет угрозой достижения цели четырех процентов в 2024 году».

Колумнист Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes отметил, что российские банки выглядят устойчивее, чем западные кредитные организации, которые столкнулись с кризисом.

Банки Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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