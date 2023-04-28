Еврокомиссия договорилась со странами Восточной Европы об экспорте продуктов с Украины

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Европейская комиссия сумела договориться с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в Евросоюз. В частности, речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что Еврокомиссия достигла соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией в отношении украинских агропродовольственных товаров.

Домбровскис также отметил, что руководство упомянутых государств должно снять односторонние запреты на ввоз продуктов с Украины в обмен на помощь в размере 100 миллионов евро для фермеров, пострадавших от затоваривания зерном.

15 апреля кабмин Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и поддержать польских фермеров.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.