Школьница из Ленобласти, убитая дядей-насильником, сняла видео за пять минут до гибели

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Ученица девятого класса из Тихвина Ленинградской области, которая была убита своим дядей, сняла видео за пять минут до гибели. Об этом сообщил источник Пятого канала.

На записи, сохранившейся в телефоне подростка, она рассказывает об издевательствах дяди и плачет. Родственник подходил к ней и сжимал ей руку, она просила его не жать так сильно, так как ей больно. Мужчина обзывал ее и домогался. Потом видео, которое опубликовал Пятый канал, обрывается.

13 апреля в Тихвине обнаружили в ручье тело девочки. Она не вернулась домой после занятий в школе. Рядом с погибшей были найдены две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак и телефон.

Через несколько дней мать школьницы обвинила своего 19-летнего брата в причастности к гибели ребенка. Она узнала из переписки в телефоне дочери, что дядя ее насиловал и мучил. Девочка рассказывала друзьям об издевательствах родственника, которые продолжались с мая по декабрь 2022 года. Прочитав переписку, мать девочки написала заявление на брата в правоохранительные органы.

На северо-востоке столицы мужчина, регулярно употреблявший наркотики, изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Преступление произошло 24 апреля в подъезде дома на улице Малыгина. Установлено, что на лестничной площадке шестого этажа злоумышленник применил насилие и иные действия сексуального характера к незнакомой девочке, после чего скрылся.